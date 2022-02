Non solo Osimhen: maschera protettiva anche per un altro azzurro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo Victor Osimhen, un altro giocatore del Napoli si è rivolto alla clinica Ortopedia Ruggero per una maschera personalizzata in seguito ad un brutto infortunio. Stavolta si tratta di Daniel Hysaj, difensore del Napoli Primavera e cugino dell’ex azzurro Elseid Hysaj. L’azzurrino si era infortunato il ventinove gennaio, in occasione della quindicesima giornata del Campionato Primavera 1 nella sfida contro il Genoa in seguito ad un brutto scontro di gioco. Di seguito la foto pubblicata su Instagram dal profilo dell’Ortopedia Ruggero: Leggi su spazionapoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo Victor, ungiocatore del Napoli si è rivolto alla clinica Ortopedia Ruggero per unapersonalizzata in seguito ad un brutto infortunio. Stavolta si tratta di Daniel Hysaj, difensore del Napoli Primavera e cugino dell’exElseid Hysaj. L’azzurrino si era infortunato il ventinove gennaio, in occasione della quindicesima giornata del Campionato Primavera 1 nella sfida contro il Genoa in seguito ad un brutto scontro di gioco. Di seguito la foto pubblicata su Instagram dal profilo dell’Ortopedia Ruggero:

