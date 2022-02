“Nella stanza con mio marito e i miei figli la puzza è indescrivibile”: l’attrice 41enne Kristen Bell e le nottate con la sua famiglia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dormono tutti Nella stessa stanza: Kristen Bell, la 41enne star della serie tv The Good Place, il marito Dax Shepard e i figli, Lincoln, 8 anni e Delta, 7. l’attrice è stata ospite nel seguitissimo podcast del marito, Armchair Experts, e ha raccontato un episodio di “cattivo odore“. “Qualche sera fa ho sentito una puzza terribile e ho chiesto ‘chi ha fatto un peto?’ e tutti e tre mi hanno guardata come a dire ‘sono stato io’: ok, la mia famiglia ha un problema col gas“. Tra le risate del marito, Bell ha continuato imperterrita: “Al mattino dopo mi sono svegliata e ho detto ‘Wow, non solo il cattivo odore non si è dissipato ma ora sa anche di bruciato!”. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dormono tuttistessa, lastar della serie tv The Good Place, ilDax Shepard e i, Lincoln, 8 anni e Delta, 7.è stata ospite nel seguitissimo podcast del, Armchair Experts, e ha raccontato un episodio di “cattivo odore“. “Qualche sera fa ho sentito unaterribile e ho chiesto ‘chi ha fatto un peto?’ e tutti e tre mi hanno guardata come a dire ‘sono stato io’: ok, la miaha un problema col gas“. Tra le risate delha continuato imperterrita: “Al mattino dopo mi sono svegliata e ho detto ‘Wow, non solo il cattivo odore non si è dissipato ma ora sa anche di bruciato!”. Secondo ...

Advertising

ALLi00N : RT @massyscalinci: La reazione di Alessandro quando in un'intervista scopre che Gino Paoli ha fatto loro i complimenti per la cover de Il C… - maramula4 : RT @massyscalinci: La reazione di Alessandro quando in un'intervista scopre che Gino Paoli ha fatto loro i complimenti per la cover de Il C… - tobesxlonely : RT @massyscalinci: La reazione di Alessandro quando in un'intervista scopre che Gino Paoli ha fatto loro i complimenti per la cover de Il C… - alessiaskin_ : RT @massyscalinci: La reazione di Alessandro quando in un'intervista scopre che Gino Paoli ha fatto loro i complimenti per la cover de Il C… - scorpioddrama : io tra due settimane ho l’esame e oltre ad avere zero concentrazione di mio c’è mio padre che russa nella stanza ac… -