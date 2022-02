Napoli-Inter, Spalletti in conferenza stampa: “Per vincere domani serve personalità” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter, match della venticinquesima giornata della Serie A 21/22 Giornata di vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti che domani ospiterà l’Inter al ‘Diego Maradona’ nella sesta giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. L’allenatore degli azzurri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Koulibaly gioca o non gioca?Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto, se dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. È chiaro che Koulibaly è un calciatore differente, non voglio parlare solo di calcio. Basta guardare cosa ha fatto dopo aver ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lucianoinalla vigilia di, match della venticinquesima giornata della Serie A 21/22 Giornata di vigilia per ildi Lucianocheospiterà l’al ‘Diego Maradona’ nella sesta giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. L’allenatore degli azzurri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. Koulibaly gioca o non gioca?Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto, se dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. È chiaro che Koulibaly è un calciatore differente, non voglio parlare solo di calcio. Basta guardare cosa ha fatto dopo aver ...

