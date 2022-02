Napoli | a 12 anni a scuola con un coltello da cucina

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon ha ancora 13ma ha portato aundadi 20 centimetri. E’ ancora poco chiaro cosa volesse farci e quando la sua insegnante lo ha notato in classe ha avvertito immediatamente i Carabinieri. Quando i militari sono arrivati in classe l’arma era stata già presa in consegna dalla docente. Disposto l’affidamento ai genitori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

