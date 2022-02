MotoGP, risultati day-1 Test Mandalika: i due Espargarò chiudono al comando, Quartararo 5°, Marquez 17°, Bagnaia non forza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pol Espargarò ha chiuso al comando la prima giornata dei Test riservati alla MotoGP sul tracciato di Mandalika. Abbiamo vissuto otto ore di lavoro non semplice sulla pista nella quale vedremo il primo Gran Premio di Indonesia della storia nel weekend del 20 marzo, dato che nelle prime fasi la pioggia è stata grande protagonista, con l’asfalto sporco che ha ulteriormente complicato la situazione. Nelle ultime fasi, invece, il turno si è rivelato molto probante, con i piloti che hanno iniziato a spingere sul serio, andando a limare la migliore prestazione in diverse occasione. Non sono mancate le scivolate (tutte senza conseguenze) per confermare come non fosse affatto semplice oggi il tracciato di Mandalika. Da questo scenario è emerso lo spagnolo Pol Espargarò (Repsol ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Polha chiuso alla prima giornata deiriservati allasul tracciato di. Abbiamo vissuto otto ore di lavoro non semplice sulla pista nella quale vedremo il primo Gran Premio di Indonesia della storia nel weekend del 20 marzo, dato che nelle prime fasi la pioggia è stata grande protagonista, con l’asfalto sporco che ha ulteriormente complicato la situazione. Nelle ultime fasi, invece, il turno si è rivelato molto probante, con i piloti che hanno iniziato a spingere sul serio, andando a limare la migliore prestazione in diverse occasione. Non sono mancate le scivolate (tutte senza conseguenze) per confermare come non fosse affatto semplice oggi il tracciato di. Da questo scenario è emerso lo spagnolo Pol(Repsol ...

