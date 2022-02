Milinkovic-Savic | grande | grosso e molto forte a giocare a calcio

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Dobbiamo parlare di Sergej. Ancora? Dopo sei stagioni in Italia – questa è la settima – cosa resta da dire? Chi non conosce Sergej? Uno dei migliori centrocampisti del campionato, forse al mondo, alto un metro e novanta (novantuno, per la precisione) ma con i piedi da numero diecicome un muro che ti viene addosso mentre stai fermo al semaforo ma con la grazia di un ballerino classico; voluto da Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Monaco e potenzialmente qualsiasi altra squadra che ambisca a vincere tutto quello che c’è da vincere. Eppure non sentoeccitazione, non se ne parla come di un giocatore eccezionale per il nostro campionato, di quelli che alzano il livello. Quando c’era Pogba, sì che si sentiva ...