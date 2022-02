Mario Draghi annuncia di non voler entrare in politica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sin dal suo insediamento in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi si è visto conteso dalle varie fazioni che compongono il Parlamento. Non a caso, l’ex governatore della Banca d’Italia è stato accolto come un “Salvatore”, in grado di far uscire il Paese dalla situazione in cui si trova al momento attuale. E non ultimo, la sua squadra è sempre stata definita come l’esecutivo “dei migliori”. Di conseguenza in molti si chiedono quale sarà il suo ruolo una volta concluso il mandato. A chiarirlo ci ha pensato il diretto interessato nel corso di una conferenza stampa al termine del CdM di quest’oggi. In particolare, stando a quanto riferisce l’Agi, il Premier in carica ha escluso qualunque possibilità di entrare in politica nel 2023, ribadendo che, qualora ne avesse bisogno, sarà in grado di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sin dal suo insediamento in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri,si è visto conteso dalle varie fazioni che compongono il Parlamento. Non a caso, l’ex governatore della Banca d’Italia è stato accolto come un “Salvatore”, in grado di far uscire il Paese dalla situazione in cui si trova al momento attuale. E non ultimo, la sua squadra è sempre stata definita come l’esecutivo “dei migliori”. Di conseguenza in molti si chiedono quale sarà il suo ruolo una volta concluso il mandato. A chiarirlo ci ha pensato il diretto interessato nel corso di una conferenza stampa al termine del CdM di quest’oggi. In particolare, stando a quanto riferisce l’Agi, il Premier in carica ha escluso qualunque possibilità diinnel 2023, ribadendo che, qualora ne avesse bisogno, sarà in grado di ...

Advertising

AndreaMarcucci : Condivido l’analisi del sindaco di Bergamo @giorgio_gori. #Pd deve puntare ad un’alleanza europeista ed ambientalis… - La7tv : #tagada Mario Draghi in conferenza stampa: 'Ho visto che tanti politici mi candidano a tanti posti in giro per il m… - ilfoglio_it : “Tanti politici mi candidano a tanti posti mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Li ringraz… - VivianaP1511 : RT @ChiodiDonatella: NONNA DICE CHE #DRAGHI C'HA IL BRACCINO CORTO E MICA HA TUTTI I TORTI #Bollette alle #stelle. E gli aiuti agli #ital… - DriverMattia198 : RT @tempoweb: 'Non ho bisogno di voi, un lavoro me lo trovo da solo'. Draghi stizzito, in conferenza gela i partiti -