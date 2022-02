Marcell Jacobs continua a vincere: corre i 60 metri a Lodz in 6?49. È il secondo miglior tempo italiano di sempre (Di venerdì 11 febbraio 2022) Marcell Jacobs sa solo vincere. Nel secondo appuntamento della stagione indoor, l’azzurro vince i 60 metri a Lodz, in Polonia, fermando il cronometro a 6?49. Firma così il secondo miglior crono di sempre da parte di uno sprinter italiano sulla distanza, fermandosi ad appena 2 centesimi dal suo record stabilito lo scorso anno nella finale degli Europei di Turow. Il campione olimpico dei 100 metri aveva corso la batteria in 6?51, eguagliando il tempo con cui aveva vinto sette giorni fa a Berlino nella prima gara ufficiale dopo l’oro a Tokyo. Nella finale del meeting polacco non c’è stata storia, nonostante una partenza non perfetta di Jacobs. Il primo alle sue spalle è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022)sa solo. Nelappuntamento della stagione indoor, l’azzurro vince i 60, in Polonia, fermando il cronometro a 6?49. Firma così ilcrono dida parte di uno sprintersulla distanza, fermandosi ad appena 2 centesimi dal suo record stabilito lo scorso anno nella finale degli Europei di Turow. Il campione olimpico dei 100aveva corso la batteria in 6?51, eguagliando ilcon cui aveva vinto sette giorni fa a Berlino nella prima gara ufficiale dopo l’oro a Tokyo. Nella finale del meeting polacco non c’è stata storia, nonostante una partenza non perfetta di. Il primo alle sue spalle è ...

Advertising

giomalago : Lo abbiamo lasciato in cima all'Olimpo, lo ritroviamo ancora lì, davanti a tutti. Sempre un fulmine, il più veloce.… - chetempochefa : Straordinario Marcell #Jacobs: torna dopo 5 mesi dall’oro olimpico e vince la gara dei 60 metri di Berlino correndo… - petergomezblog : Marcell Jacobs ricomincia da dove aveva finito: primo a Berlino nei 60 mt in 6?51. È la seconda prestazione italian… - AleColumn99 : RT @atleticaitalia: #atletica ???? MARCELL JACOBS 6.49???? ?????? il campione olimpico trionfa nei 60 a Lodz, in Polonia, a due centesimi dal rec… - ZzuCicciu : RT @fanpage: Marcell Jacobs vola nel meeting di Lodz! Vince i 60 metri con un grande tempo -