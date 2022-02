Lutto per Laura Chiatti, lo straziante ricordo per un addio troppo doloroso (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lutto per Laura Chiatti, che sui social ha pubblicato un commovente ricordo dopo la terribile perdita: “La tua attitudine é sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà ,forse perché sapevi di essere una farfalla… e le farfalle tornano sempre dalle mamme. Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena”. “Che lei ti abbia richiamato a se, per non lasciarti più. Sei stata la mia adolescenza , parte di una vita che avrebbe dovuto impegnarsi un po’ di più con te, eri dentro ogni bellezza, eri il suono più rassicurante di ogni canto. Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Che tu possa rinascere , e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo. Ciao amore mio”. Laura Chiatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)per, che sui social ha pubblicato un commoventedopo la terribile perdita: “La tua attitudine é sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà ,forse perché sapevi di essere una farfalla… e le farfalle tornano sempre dalle mamme. Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena”. “Che lei ti abbia richiamato a se, per non lasciarti più. Sei stata la mia adolescenza , parte di una vita che avrebbe dovuto impegnarsi un po’ di più con te, eri dentro ogni bellezza, eri il suono più rassicurante di ogni canto. Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Che tu possa rinascere , e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo. Ciao amore mio”....

