LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Lara Gut-Behrami in testa, Brignone fuori dal podio (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLE AZZURRE 4.21 La francese Gauche è ottava a 1?36. 4.20 Non ha sciato male Federica. Forse un po’ abbondante in qualche traiettoria, ma era un SuperG più per sciatrici scorrevoli che tecniche. Sarebbe servita Sofia Goggia oggi. 4.19 Federica Brignone aveva 5 centesimi di ritardo al primo intermedio, 0.49 al secondo, 0.47 al terzo, chiude sesta a 0.66. Purtroppo la pista si è rivelata troppo semplice per l’azzurra. Peccato. 4.18 Huetter è sesta a 0.68. E’ il turno di Federica Brignone con il pettorale n.9. 4.16 Già 0.46 di ritardo per Huetter al secondo intermedio, niente da fare. 4.14 Lara Gut-Behrami al comando. Aveva 67 centesimi di vantaggio all’ultimo intermedio. Chiude con 0.22 su Puchner. Nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLE AZZURRE 4.21 La francese Gauche è ottava a 1?36. 4.20 Non ha sciato male Federica. Forse un po’ abbondante in qualche traiettoria, ma era unpiù per sciatrici scorrevoli che tecniche. Sarebbe servita Sofia Goggia oggi. 4.19 Federicaaveva 5 centesimi di ritardo al primo intermedio, 0.49 al secondo, 0.47 al terzo, chiude sesta a 0.66. Purtroppo la pista si è rivelata troppo semplice per l’azzurra. Peccato. 4.18 Huetter è sesta a 0.68. E’ il turno di Federicacon il pettorale n.9. 4.16 Già 0.46 di ritardo per Huetter al secondo intermedio, niente da fare. 4.14Gut-al comando. Aveva 67 centesimi di vantaggio all’ultimo intermedio. Chiude con 0.22 su Puchner. Nel ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia la gara con tante favorite! - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: di comincia alle 4.00 pista non così difficile - #alpino… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 15km maschile sci di fondo: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #maschile #fondo: - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 super-G femminile sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #super-G #femminile #alpino: - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: duello Lara Gut-Federica Brignone Elena Curtoni ci prova Ba… -