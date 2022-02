LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Zarco al comando davanti a Miller e Brad Binder, 4° Bagnaia (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.18 In pista ora c’è solo Marco Bezzecchi del Mooney VR46 Racing Team che sta realizzando dei giri di rodaggio. 03.15 L’ingresso in pista di Marc Marquez, attualmente nono con un tempo di 1’46?817 fatto segnare al sesto giro dei sette fino a qui completati: And now @marcmarquez93 is heading out for his first taste of Mandalika pic.twitter.com/HhHkGPkXPi — Repsol Honda Team (@HRC MotoGP) February 11, 2022 03.12 Ecco le prime immagini della prima sessione di questa tre giorni di Mandalika: Starting Friday morning like this! @MotoGP @Rins42 #SUZUKing #GearingUp #Mandalika pic.twitter.com/hB0ikCM8y9 — Team Suzuki Ecstar (@suzukiMotoGP) February 11, 2022 03.09 Condizioni di ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.18 In pista ora c’è solo Marco Bezzecchi del Mooney VR46 Racing Team che sta realizzando dei giri di rodaggio. 03.15 L’ingresso in pista di Marc Marquez, attualmente nono con un tempo di 1’46?817 fatto segnare al sesto giro dei sette fino a qui completati: And now @marcmarquez93 is heading out for his first taste ofpic.twitter.com/HhHkGPkXPi — Repsol Honda Team (@HRC) February 11,03.12 Ecco le prime immagini della prima sessione di questa tre giorni di: Starting Friday morning like this! @@Rins42 #SUZUKing #GearingUp #pic.twitter.com/hB0ikCM8y9 — Team Suzuki Ecstar (@suzuki) February 11,03.09 Condizioni di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Zarco al comando Bagnaia 4°. Buon passo della Ducati - #MotoGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: primo assaggio della nuova pista indonesiana per i piloti - #MotoGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: primo assaggio della nuova pista indonesiana per i piloti - #MotoGP… - infoitsport : Nasce l’Aprilia MotoGP: l’evento LIVE dalle 11 per scoprire la nuova RS-GP 22 - infoitsport : MotoGP, live la presentazione Aprilia 2022 -