La desensibilizzazione | un lavoro utile e prezioso

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Quante volte mi capita di imbattermi in casi molto particolari in cui il solo percorso di educazione non basta! Si tratta solitamente di cani che hanno sviluppato forme di iperfobie (persone, rumori ecc.) o di aggressività, per lo più nei confronti di altri cani. Se anche il vostro amico peloso rientra in questa casistica, non disperate, qualche rimedio esiste, e vale sicuramente la pena di tentare.