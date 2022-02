Jacobs fa 6”49 nei 60 metri | è a due centesimi dal record italiano | sempre suo

(Di venerdì 11 febbraio 2022)scende di duerispetto all’esordio nei 60a Berlino e diventapiù veloce. Sembra lo stesso film dello scorso anno, ma a culminare la storia dell’azzurro quest’anno non sarà l’Olimpiade dei 100conquistati, ma i 100ai Mondiali di Eugene negli Stati Uniti. La patria della velocità nell’atletica (e poi l’Italia dopo i Giochi di Tokyo) e patria per metà proprio di Marcell. Intanto che luglio si avvicina lentamente, il campione delle Fiamme Oro prosegue le gare indoor. Stasera Marcell ha registrato prima 6”51 in batteria nel Meeting di Lodz in Polonia, stesso tempo della finale all’Istaf di Berlino e poi 6”49 con cui ha ottenuto la vittoria del Meeting. A duedal suo oro agli Europei di Torun e anche dal suo stesso ...

Si è aggiudicato la finale a Lodz in Polonia Marcellha vinto la finale dei 60 metri alla Orlen Cup di Lodz in Polonia. Il campione olimpico dei 100 metri ha chiuso con il tempo di 6.49 precedendo lo statunitense Mike Rodgers in 6.62 e l'italiano ...Nonostante il buon tempo,al traguardo è parso insoddisfatto per la partenza non ottimale. L'obiettivo rimane, entro la fine della stagione, il record europeo nei 60 di Dwain Chambers, 6'42, ...Una settimana dopo il rientro vincente in pista sui 60 metri a Berlino, Marcell Jacobs si ripete nel meeting Orlen Cup di Lodz, in Polonia. Dopo aver dominato senza forzare la batteria con il tempo di ...Marcell Jacobs sa solo vincere. Nel secondo appuntamento della stagione indoor, l’azzurro vince i 60 metri a Lodz, in Polonia, fermando il cronometro a 6?49. Firma così il secondo miglior crono di ...