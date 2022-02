Ita, Franco: non abbiamo programma predefinito su tempi vendita (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Governo, in questa fase, non ha un programma predefinito sui tempo di vendita di Ita. Lo ha detto il ministro del Tesoro, Daniele Franco, in conferenza stampa al termine del Cdm durante il quale è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Governo, in questa fase, non ha unsui tempo didi Ita. Lo ha detto il ministro del Tesoro, Daniele, in conferenza stampa al termine del Cdm durante il quale è ...

TelevideoRai101 : Franco: al via ricerca partner per Ita - EraldoFR : “Come volevasi dimostrare, Ita sarà venduta: lo hanno confermato oggi il premier Draghi e il ministro dell’Economia… - zazoomblog : Ita Airways il ministro Franco: “Avviato processo di ricerca partner. Ci sono soggetti interessati. Tesoro conserve… - rep_economia : Ita, il governo apre alla vendita. Franco: 'Ci sono soggetti interessati' - ParliamoDiNews : Ita: Franco, `soggetti interessati, Mef in prima fase quota minoritaria e non di controllo` – Libero Quotidiano… -