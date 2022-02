Inter, Gosens: “Mi ha colpito la grandezza del club, voglio diventare importante per la squadra” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Mi ha colpito soprattutto la grandezza del club. Sono arrivato da una società sicuramente importante come l’Atalanta, ma all’Inter sei in una squadra molto più grande, in una società e in un club storico”. Queste le prime parole di Robin Gosens con la maglia dell’Inter. “voglio esordire al più presto e diventare un calciatore importante per la squadra. voglio fare il massimo, anche con la nazionale tedesca: a fine anno ci aspettano i Mondiali e io voglio esserci“. Sull’infortunio: “Era meglio non accelerare i tempi, l’importante è che stia bene e stia riprendendo fiducia – ha spiegato l’esterno a ‘1 vs 1’, il format ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Mi hasoprattutto ladel. Sono arrivato da una società sicuramentecome l’Atalanta, ma all’sei in unamolto più grande, in una società e in unstorico”. Queste le prime parole di Robincon la maglia dell’. “esordire al più presto eun calciatoreper lafare il massimo, anche con la nazionale tedesca: a fine anno ci aspettano i Mondiali e ioesserci“. Sull’infortunio: “Era meglio non accelerare i tempi, l’è che stia bene e stia riprendendo fiducia – ha spiegato l’esterno a ‘1 vs 1’, il format ...

Advertising

GoalItalia : 'Senza calcio sarei stato un poliziotto cattivo' ????? 'Voglio fare la storia dell'Inter e della Germania' ?? Gosens… - FcInterNewsit : Gosens: 'Inter, voglio diventare importante. Zhang mi ha caricato. Rientro? Non manca tanto' - infoitsport : Inter, Gosens: 'Non posso valere così tanto' | Retroscena sull'acquisto - infoitsport : Inter, Gosens: 'Il mio cartellino vale 25 milioni? Mi pare una cifra eccessiva' - sportface2016 : #Inter, #Gosens: 'Mi ha colpito la grandezza del club, voglio diventare importante per la squadra' -