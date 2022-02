Indagato il prof accusato di molestie in un liceo di Cosenza. Oggi una nuova denuncia (Di venerdì 11 febbraio 2022) È finito nel registro degli indagati il professore di matematica e fisica dell’istituto di istruzione superiore Valentini-Majorana di Castrolibero, accusato da alcune studentesse di essere responsabile di presunte molestie di natura sessuale nei loro confronti. La Procura della Repubblica di Cosenza è passata ai fatti dopo le denunce registrate e ha aperto un fascicolo di inchiesta sui fatti descritti dalle studentesse presunte vittime. Nei confronti dell’insegnante di matematica e fisica sono state messe agli atti due denunce di molestie provenienti da due studentesse dello stesso liceo. L’ultima denuncia è arrivata proprio Oggi. A presentarla alla polizia è stata un’ex studentessa dell’istituto, all’epoca minorenne, che ha raccontato agli ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) È finito nel registro degli indagati ilessore di matematica e fisica dell’istituto di istruzione superiore Valentini-Majorana di Castrolibero,da alcune studentesse di essere responsabile di presuntedi natura sessuale nei loro confronti. La Procura della Repubblica diè passata ai fatti dopo le denunce registrate e ha aperto un fascicolo di inchiesta sui fatti descritti dalle studentesse presunte vittime. Nei confronti dell’insegnante di matematica e fisica sono state messe agli atti due denunce diprovenienti da due studentesse dello stesso. L’ultimaè arrivata proprio. A presentarla alla polizia è stata un’ex studentessa dell’istituto, all’epoca minorenne, che ha raccontato agli ...

ladyonorato : Eh sì, lo scudo penale non copre i medici vaccinatori anche dalla grave negligenza. Se inoculano persone chiarament… - lasiciliait : Studentesse denunciano molestie, prof indagato prof - AntoninoCast : @NicolaMorra63 in uno Stato di Diritto si può commentare una sentenza definitiva non un rinvio a Giudizio;se passa… - ItalianPolitics : CRONACA. 'Non fu colpa del vaccino, MA delle valutazioni del medico', un indagato per la morte della prof - TaniaGhiraldo : @Presa_Diretta @IaconaRiccardo @CaFoscari Contraddittorietà: il Prof. Marcomini consapevole dell'indagine, per la q… -