**Governo: un anno da premier, per Draghi inizia countdown,'in campo nel '23? Lo escludo'** (7) (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - Ma l'aria resta tesa o quantomeno frizzante, la pressione delle forze politiche -a cominciare dal dossier sui rincari delle bollette- resta altissima, sul terreno le scorie della mancata elezione al Quirinale. Il presidente del Consiglio vola a Genova, prima tappa di un tour sul Pnrr su cui è intenzionato a mettere la faccia per mostrare al mondo intero l'Italia che riparte. Perché c'è un segno che contraddistingue gli uomini come Draghi: la forza di superare gli ostacoli, di non arrendersi mai, di arrivare sino alla luna, se necessario, pur di centrare i propri obiettivi. Lo ha spiegato con chiarezza in un incontro informale con i ragazzi di 'Save the children', nella periferia romana: studio e impegno, avere in mente con chiarezza dov'è il traguardo per tagliarlo, la 'ricetta' del successo. Gli 'ingredienti' sono quelli di chi è cresciuto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - Ma l'aria resta tesa o quantomeno frizzante, la pressione delle forze politiche -a cominciare dal dossier sui rincari delle bollette- resta altissima, sul terreno le scorie della mancata elezione al Quirinale. Il presidente del Consiglio vola a Genova, prima tappa di un tour sul Pnrr su cui è intenzionato a mettere la faccia per mostrare al mondo intero l'Italia che riparte. Perché c'è un segno che contraddistingue gli uomini come: la forza di superare gli ostacoli, di non arrendersi mai, di arrivare sino alla luna, se necessario, pur di centrare i propri obiettivi. Lo ha spiegato con chiarezza in un incontro informale con i ragazzi di 'Save the children', nella periferia romana: studio e impegno, avere in mente con chiarezza dov'è il traguardo per tagliarlo, la 'ricetta' del successo. Gli 'ingredienti' sono quelli di chi è cresciuto con ...

Advertising

borghi_claudio : Ecco il nostro emendamento passato al Senato nonostante il parere contrario del Governo. Il Palio quest'anno si fa!… - SkyTG24 : Draghi, dopo un anno di governo la fiducia è al 60%: il sondaggio Quorum/YouTrend per Sky - fattoquotidiano : Euro 2032, la candidatura italiana è solo una buona intenzione: per rifare gli stadi serve oltre un miliardo e l’ap… - TV7Benevento : **Governo: un anno da premier, per Draghi inizia countdown,'in campo nel '23? Lo escludo'** (5) - - TV7Benevento : **Governo: un anno da premier, per Draghi inizia countdown,'in campo nel '23? Lo escludo'** (3) - -