Frieden – Il prezzo della pace: la nuova miniserie di Rai3 debutta venerdì 11 febbraio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella prima serata di venerdì 11 febbraio 2022 debutta su Rai3 una interessante miniserie drammatica che racconta le vicende di una famiglia svizzera poco dopo la Seconda Guerra Mondiale e di come anche in un paese neutrale il conflitto ha avuto delle conseguenze gravi e profonde. A partire dalle ore 21:20 circa va in onda il primo dei sei episodi che compongono Frieden – Il prezzo della pace, la miniserie nata da un'idea della sceneggiatrice Petra Volpe. Tutto quello che c'è da sapere per non farsi trovare impreparati al debutto del nuovo prodotto in prima visione assoluta su Rai3.

