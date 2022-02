Eriksen torna a parlare: «Ricordo tutto tranne quei cinque minuti in cui andai via da questo mondo» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Christian Eriksen è tornato a giocare, ma non dimentica quanto successo il 12 giugno 2021. Ecco le sue parole Christian Eriksen è tornato a giocare con il Brentford, ma non dimentica quanto successo durante il match tra Danimarca e Finlandia a Euro 2020. Il calciatore ex Inter ha voluto parlare di quei momenti in un’intervista alla Bbc. LE PAROLE DEL DANESE – «Riesco a ricordare tutto a parte i cinque minuti. Dopo mi è stato detto che erano passati cinque minuti, altrimenti Ricordo tutto: la rimessa in gioco, la palla che mi ha colpito il ginocchio e poi non so cosa sia successo dopo. Poi mi sono svegliato con le persone intorno a me e ho sentito la pressione sul ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Christianto a giocare, ma non dimentica quanto successo il 12 giugno 2021. Ecco le sue parole Christianto a giocare con il Brentford, ma non dimentica quanto successo durante il match tra Danimarca e Finlandia a Euro 2020. Il calciatore ex Inter ha volutodimomenti in un’intervista alla Bbc. LE PAROLE DEL DANESE – «Riesco a ricordarea parte i. Dopo mi è stato detto che erano passati, altrimenti: la rimessa in gioco, la palla che mi ha colpito il ginocchio e poi non so cosa sia successo dopo. Poi mi sono svegliato con le persone intorno a me e ho sentito la pressione sul ...

