E’ Stefano de Martino a fare chiarezza sul rapporto con Belen

(Di venerdì 11 febbraio 2022) E’ vero,DeRodriguez si frequentano ma il conduttore ex ballerino fa. Tra le pagine di Genteracconta che non è come sembra che tra lui enon c’è alcun ritorno di fiamma, che non avrebbe problemi ad ammetterlo se fosse la verità. Se a Le Iene la showgirl argentina non ha confermato il ritorno di coppia lui addirittura smentisce ma il suo racconto non risulta del tutto convincente. L’ex ballerino di Amici rompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale e alla rivista Gente conferma cheva avanti e dietro da casa sua, che stanno spesso insieme ma solo perché sono i genitori di Santiago. Tutto vero, anche le foto scattate dai paparazzi sotto casa sua ma tutto avrebbe una giustificazione: sono genitori, hanno un ...

Advertising

ParliamoDiNews : Stefano De Martino: smentito il ritorno di fiamma con Belen | Gossip Blog #stefano #martino #smentito #ritorno… - blogtivvu : Stefano De Martino parla di Belen ma qualcosa non quadra: il punto di vista sul ritorno di fiamma - fanpage : Stefano De Martino 'spegne' gli entusiasmi sul presunto ritorno di fiamma con Belen - Missi65 : RT @_DAGOSPIA_: STEFANO DE MARTINO A 'GENTE': 'IO E BELEN? NESSUN RITORNO DI FIAMMA. SIAMO DUE GENITORI...' - zazoomblog : Stefano De Martino rompe il silenzio sul presunto ritorno con Belen - #Stefano #Martino #rompe #silenzio -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Nonostante le voci insistenti delle ultime settimane parlassero di un ritorno di fiamma fraDee Belen Rodriguez, in realtà il presentatore e ballerino, ha smentito il gossip. Parlando oggi ai microfoni del noto settimanale Gente , l'artista campano ha spiegato: "Siamo due ...Queste ad esempio le parole espresse su Emma Marrone , con la quale ricordiamo in passato ha avuto delle diatribe per il fatto che quando Belen ha conosciutoDe, quest'ultimo stava ...E’ vero, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si frequentano ma il conduttore ex ballerino fa chiarezza. Tra le pagine di Gente Stefano racconta che non è come sembra che tra lui e Belen non c’è alcun ...Sono ormai settimane che sui giornali non si fa altro che parlare del presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Difatti tutti i rumor hanno riportato che i due sarebbero ...