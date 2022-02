Dramma al liceo in orario scolastico: tecnico di laboratorio colpito da un malore, è morto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Doveva essere una giornata di scuola come tante altre quella di studenti, professori e dipendenti del liceo linguistico Varone di Cassino. Ma in orario scolastico si è verificata un’improvvisa tragedia Terribile tragedia in pieno orario scolastico, quella avvenuta improvvisamente nelle aule del liceo linguistico socio pedagogico “Varone” di viale Europa, nel comune di Cassino. Una L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 11 febbraio 2022) Doveva essere una giornata di scuola come tante altre quella di studenti, professori e dipendenti dellinguistico Varone di Cassino. Ma insi è verificata un’improvvisa tragedia Terribile tragedia in pieno, quella avvenuta improvvisamente nelle aule dellinguistico socio pedagogico “Varone” di viale Europa, nel comune di Cassino. Una L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

TuttoCassino : Frosinone Today: Muore stroncato da un malore a scuola, dramma al liceo linguistico - Malori2022 : RT @CasilinaNews: Dramma a #Cassino, 50enne accusa un malore a scuola e muore - CasilinaNews : Dramma a #Cassino, 50enne accusa un malore a scuola e muore - Iilithes : ma poi magari per voi il liceo è un dramma non lo so però come fate a fare il paragone se siete ancora in terza sup… - Scomunicando : LICEO PATTI – Logos filosofico e dramma politico: la forza della parola a servizio della democrazia -