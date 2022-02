Damascelli: Mourinho e Sarri rappresentano la sconfitta della propaganda pentole (Di venerdì 11 febbraio 2022) Su Il Giornale Tony Damascelli commenta l’eliminazione di Roma e Lazio dalla Coppa Italia e in generale l’andamento altalenante e deludente in campionato. “Josè Mourinho e Maurizio Sarri sono stati eliminati da Simone Inzaghi e Stefano Pioli, il curriculum e l’argenteria esposta dai primi due allenatori non sono serviti a nulla e non servono a niente nemmeno in campionato”. Damascelli continua: “Non c’è mai una ammissione di responsabilità personale, di scelte sbagliate, di letture tattiche approssimative. Mourinho è reduce da se stesso, vive con la rendita dei favolosi anni milanesi ma di quella belle époque non è rimasto nulla se non chiacchiere e distintivi, le consuete polemiche contro gli arbitri e addirittura le penalizzazioni “politiche” della squadra e del club. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Su Il Giornale Tonycommenta l’eliminazione di Roma e Lazio dalla Coppa Italia e in generale l’andamento altalenante e deludente in campionato. “Josèe Mauriziosono stati eliminati da Simone Inzaghi e Stefano Pioli, il curriculum e l’argenteria esposta dai primi due allenatori non sono serviti a nulla e non servono a niente nemmeno in campionato”.continua: “Non c’è mai una ammissione di responsabilità personale, di scelte sbagliate, di letture tattiche approssimative.è reduce da se stesso, vive con la rendita dei favolosi anni milanesi ma di quella belle époque non è rimasto nulla se non chiacchiere e distintivi, le consuete polemiche contro gli arbitri e addirittura le penalizzazioni “politiche”squadra e del club. ...

