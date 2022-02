Covid Ragusa | 7655 positivi e 6 morti in 24 ore

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 11 febbraio 2022)– Altri 6perin 24 ore in provincia di. Lo annunciano i dati del bollettino dell’Asp didi oggi 11 febbraio 2022. Iin totale sono 7.655 di cui 7.551 si trovano in isolamento domiciliare e 74 ricoverati negli ospedali di, Modica e Vittoria, 29 nella Rsa e 1 in Foresteria. In aumento il numero dei guariti che sale a 47.277 e il numero deiche arriva a 459. Sei iregistrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di: una donna di 87 anni di Vittoria, vaccinata con 2 dosi, morta in Medicinaa Vittoria un uomo di 77 anni di Scicli, vaccinato con 2 dosi, morto in Malattie Infettive a Modica un uomo di 68 anni di Ispica, vaccinato con 3 dosi, morto in Malattie ...