Covid: l’indice Rt è in calo e i ricoveri sono sempre di meno (Di venerdì 11 febbraio 2022) Scende a 0,89 il valore dell’indice di trasmissibilità Rt, stabilizzandosi sotto la soglia di allerta dell’unità, rispetto al valore di 0,93 della scorsa settimana. In diminuzione anche il valore dell’incidenza di casi di Covid-19: questa settimana à di 962 casi per 100mila abitanti, rispetto a 1362 della settimana scorsa. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità sul Covid: bene indice Rt e sempre meno ricoveri L’incidenza dei casi Covid in Italia si è dimezzata in tre settimane. Il 21 gennaio l’andamento dei contagi aveva toccato il suo picco con un valore doppio a 2.011 ogni 100 mila, arrivando ora a 962. Continua la riduzione dei ricoveri per Covid in Italia. Il monitoraggio settimanale registra un tasso di occupazione in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Scende a 0,89 il valore deldi trasmissibilità Rt, stabilizzandosi sotto la soglia di allerta dell’unità, rispetto al valore di 0,93 della scorsa settimana. In diminuzione anche il valore dell’incidenza di casi di-19: questa settimana à di 962 casi per 100mila abitanti, rispetto a 1362 della settimana scorsa. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità sul: bene indice Rt eL’incidenza dei casiin Italia si è dimezzata in tre settimane. Il 21 gennaio l’andamento dei contagi aveva toccato il suo picco con un valore doppio a 2.011 ogni 100 mila, arrivando ora a 962. Continua la riduzione deiperin Italia. Il monitoraggio settimanale registra un tasso di occupazione in ...

Advertising

andreasso1951 : L'indice Rt ancora in calo, incidenza dimezzata in 3 settimane, ancora in riduzione i ricoveri Covid - Cala anche i… - iltirreno : Coronavirus, l'indice di contagio scendere ancora - FGuardiella : L'indice Rt ancora in calo, incidenza dimezzata in 3 settimane, ancora in riduzione i ricoveri Covid - Italia_Notizie : Covid, report Iss: indice Rt scende a 0,89, in calo l’incidenza settimanale. Diminuiscono i ricoveri in intensiva e… - Pragma_News : L’indice Rt ancora in calo a 0,89 by @Corriere -