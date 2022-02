Covid: in continuo calo positivi e ricoveri, ma ancora 60 i morti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Continuano a calare i nuovi postivi in Lombardia, i ricoveri in terapia intensiva e quelli nei reparti dedicati. Ma i decessi restano ancora 60. Secondo il bollettino quotidiano di Regione Lombardia i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 88.923 e i nuovi positivi 7.099. A Bergamo sono 620. In terapia intensiva ci sono otto ricoverati in meno rispetto a ieri (174), mentre nei reparti sono meno 111 (2.161). I dati di oggi – i tamponi effettuati: 88.923, totale complessivo: 31.895.899 – i nuovi casi positivi: 7.099 – in terapia intensiva: 174 (-8) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.161 (-111) – i decessi, totale complessivo: 37.927 (+60) I nuovi casi per provincia Milano: 2.196 di cui 849 a Milano città; Bergamo: 620; Brescia: 992; Como: 472; Cremona: 238; Lecco: 181; Lodi: 118; Mantova: 374; Monza e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Continuano a calare i nuovi postivi in Lombardia, iin terapia intensiva e quelli nei reparti dedicati. Ma i decessi restano60. Secondo il bollettino quotidiano di Regione Lombardia i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 88.923 e i nuovi7.099. A Bergamo sono 620. In terapia intensiva ci sono otto ricoverati in meno rispetto a ieri (174), mentre nei reparti sono meno 111 (2.161). I dati di oggi – i tamponi effettuati: 88.923, totale complessivo: 31.895.899 – i nuovi casi: 7.099 – in terapia intensiva: 174 (-8) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.161 (-111) – i decessi, totale complessivo: 37.927 (+60) I nuovi casi per provincia Milano: 2.196 di cui 849 a Milano città; Bergamo: 620; Brescia: 992; Como: 472; Cremona: 238; Lecco: 181; Lodi: 118; Mantova: 374; Monza e ...

