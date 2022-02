(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport studia la possibile formazione del Napolie scrive che la sorpresa potrebbe essereincontitolare. Gioca Koulibaly. In coppia con Koulibaly ci sarà Rrahmani, mentre sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui; in porta Ospina. Il rientro didal 1?, invece, dovrebbe essere rimandato: a centrocampo, per fare coppia con Fabian, è. La grande e vera sorpresa di questo spicchio di stagione. Il tris di trequartisti sarà composto dall’ex Politano; dalla chiave tattica Zielinski, l’uomo del cambio di modulo e del passaggio al 4-3-3; e da Insigne, a caccia del primo gol su azione in campionato. Il centravanti sarà Osimhen. L'articolo ilNapolista.

Advertising

capuanogio : ?? Durissimo atto d'accusa di #Mourinho contro la squadra negli spogliatoi di San Siro al termine di #InterRoma. Gi… - napolista : Corsport: contro l’Inter Anguissa può finire in panchina, favorito Lobotka Le scelte di Spalletti. Koulibaly subit… - Petrell4Manuela : RT @AliprandiJacopo: ??Lo sfogo di #Mourinho post Inter: “Voglio sapere perché vi cagate sotto contro le grandi. Avete paura? E allora andat… - CorSport : #Fiorentina, #Venuti: '#Razzismo contro #Terracciano, vergogna' ?? - Dott_P8 : RT @AliprandiJacopo: ??Lo sfogo di #Mourinho post Inter: “Voglio sapere perché vi cagate sotto contro le grandi. Avete paura? E allora andat… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport contro

TUTTO mercato WEB

Parole dure quelle che José Mourinho ha rivolto ai suoi giocatori dopo la sconfitta in Coppa Italial'Inter. Secondo quanto reso noto dal Corriere dello Sport, nello spogliatoio della Roma è stata alta la tensione al termine del match, tra delusioni e malumori. 'Voglio sapere perchè, ...... Maurizio Sarri Il Corriere dello Sport analizza la disastrosa sconfitta della Lazio di Sarriil Milan, in Coppa Italia, per 4 - 0.I bianconeri battono due a uno il Sassuolo e volano in semifinale, grazie ad un'autorete di Tressoldi in pieno recupero, propiziata da Dusan Vlahovic: è proprio il serbo a trascinare i bianconeri ...Tenerlo in panchina anche contro il Napoli saprebbe insomma di mezza bocciatura, pur essendoci alle porte anche il Liverpool Risparmiato martedì contro la Roma, il Toro giocherà dal 1' con uno tra ...