Classifica ATP, Jannik Sinner perderà punti nel ranking non giocando a Marsiglia? La situazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lunedì 7 febbraio è stato rilasciato il ranking mondiale ATP aggiornato: Jannik Sinner è rimasto in decima posizione, come la settimana precedente, a quota 3495 punti. L'azzurro questa settimana non ha giocato a Rotterdam, dove era iscritto, a causa della positività al Covid. Top 10 ATP (ranking al 07.02.2022)1 Novak Djokovic (Serbia) 10875 2 Daniil Medvedev (Russia) 9635 3 Alexander Zverev (Germania) 7865 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7145 5 Rafael Nadal (Spagna) 68756 Matteo Berrettini (Italia) 5018 7 Andrey Rublev (Russia) 4565 8 Casper Ruud (Norvegia) 4065 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 381810 Jannik Sinner (Italia) 3495 L'azzurro è già certo di mantenere la posizione lunedì 14 febbraio, ma perderà 66 punti, scendendo a quota ...

