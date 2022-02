Ciclismo | Tour of Oman 2022 | Mark Cavendish trionfa in volata nella seconda tappa davanti a Groves e Capiot

(Di venerdì 11 febbraio 2022)rialza immediatamente la testa dopo la piazza d’onore di ieri e si impone indelof, undicesima edizione della breve corsa a tappe che si svolge in Medio Oriente. Lo sprinter britannico della Quick Step Alpha Vynil ha ottenuto il successo n.157 in carriera, tagliando per primo il traguardo al termine di una frazione da 167,5 km con partenza a Naseem Park e arrivo a Suhar Corniche. Il 36enne nativo dell’Isola di Man ha preceduto nell’ordine sul podio l’australiano Kaden(BikeExchange Jayco) ed il belga Amaury(Arkea Samsic), mentre il colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) si è dovuto accontentare del quarto posto dopo la ...

Dadas0110 : RT @valegiannotta: Ciclismo, il Tour d’Antalya comincia a tinte azzurre ??????????????? - valegiannotta : Ciclismo, il Tour d’Antalya comincia a tinte azzurre ??????????????? - StevLova : e' partito ieri il tour de Provence di ciclismo. Se non vi piace il ciclismo e avete tempo guardatelo, attraversano posti meravigliosi. - ilpodsport : #Ciclismo Tour dell’Oman: Gaviria sorprende Cavendish e si prende la prima tappa #ilpodsport - ilpodsport : #Ciclismo Ganna show: a quasi 53 orari di media domina il prologo del Tour de Provence #ilpodsport -

E' una squadra di grande prestigio nelmondiale, con 30 anni di storia scandita da vittorie e podi negli eventi più prestigiosi del calendario internazionale, come ilde France o le ...Si apre con un successo italiano anche ildi Antalya, in Turchia: a imporsi è il romagnolo Matteo Malucelli, che al fotofinish brucia Mareczko, quarto Lonardi. Sprint anche in Oman: prima tappa ...Il breve Tour, che finirà la prossima domenica 13 ... però, sono i dati: il ciclista, infatti, ha vinto la cronometro di circa 7 km correndo con una velocità media di 52,8 km/h.E' una squadra di grande prestigio nel ciclismo mondiale, con 30 anni di storia scandita da vittorie e podi negli eventi più prestigiosi del calendario internazionale, come il Tour de France o le ...