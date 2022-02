Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Booker T: “Keith Lee è un top player. Può essere campione del mondo in AEW” - -

Ultime Notizie dalla rete : Booker Keith

Zona Wrestling

Devinè un habitué della competizione avendola giocata con Bayern Monaco e Khimki, Jan ...aveva vinto il match di andata (fine gennaio) con 17 punti e 7 rimbalzi di Daniel Hackett e 14 di...Devinè un habitué della competizione avendola giocata con Bayern Monaco e Khimki, Jan ...aveva vinto il match di andata (fine gennaio) con 17 punti e 7 rimbalzi di Daniel Hackett e 14 di...They could be giving them so much more.” When it comes to the most recent AEW Dynamite, Booker T admitted that there was a lot going on. The show saw debuts from Keith Lee and Jay White, as well as ...Keith Lee is All Elite after Dynamite debut ... Fans also saw Jade Cargill retain her TBS Championship against Booker T’s trainee A.Q.A., and ‘Hangman’ Adam Page is still the AEW World ...