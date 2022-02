Bonus maternità 2022, aumentano gli importi mensili (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche nel 2022 le madri che non beneficiano dell’indennità Inps di maternità potranno ricevere il Bonus maternità erogato dai Comuni. Con una novità rispetto all’anno precedente: aumentano l’importo del Bonus e il limite Isee per avere anche nel 2022 l’assegno riconosciuto dai Comuni. Sono stati infatti aggiornati gli importi e i valori Isee di riferimento in seguito alla variazione dell’Indice Istat dei prezzi al consumo registrato nel corso del 2021, al quale segue come di consueto l’adeguamento delle prestazioni economiche di sostegno alla genitorialità. Bonus maternità, cos’è Il Bonus maternità una prestazione economica di tipo assistenziale riconosciuta alle madri che non lavorano ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche nelle madri che non beneficiano dell’indennità Inps dipotranno ricevere ilerogato dai Comuni. Con una novità rispetto all’anno precedente:l’importo dele il limite Isee per avere anche nell’assegno riconosciuto dai Comuni. Sono stati infatti aggiornati glie i valori Isee di riferimento in seguito alla variazione dell’Indice Istat dei prezzi al consumo registrato nel corso del 2021, al quale segue come di consueto l’adeguamento delle prestazioni economiche di sostegno alla genitorialità., cos’è Iluna prestazione economica di tipo assistenziale riconosciuta alle madri che non lavorano ...

