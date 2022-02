Biathlon, Pechino 2022. Lukas Hofer e Dominik Windisch sognano di far saltare il banco nella sprint maschile (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per il Biathlon i Giochi di Pechino 2022 proseguono con la sprint maschile, che di fatto chiuderà il programma relativo alle gare con partenza a intervalli. Vero che restano ancora tante competizioni da mandare in scena, ma saranno tutte in linea. La sprint, invece, si disputa contro il cronometro. La prova, ideata negli anni ’70, assegnerà il suo XII titolo olimpico, essendo entrata nel panorama a Cinque cerchi a partire dall’edizione di Lake Placid 1980. Finora sono nove i biathleti capaci di laurearsi campioni olimpici in questo format. Fra di essi troneggia il nome di Ole Einar Bjørndalen, che non solo è stato l’unico in grado di ripetersi, ma si è persino issato a quota 3 successi, raccolti peraltro in tre decenni differenti, come testimoniato dall’albo d’oro. 1980 – ULLRICH Frank ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per ili Giochi diproseguono con la, che di fatto chiuderà il programma relativo alle gare con partenza a intervalli. Vero che restano ancora tante competizioni da mandare in scena, ma saranno tutte in linea. La, invece, si disputa contro il cronometro. La prova, ideata negli anni ’70, assegnerà il suo XII titolo olimpico, essendo entrata nel panorama a Cinque cerchi a partire dall’edizione di Lake Placid 1980. Finora sono nove i biathleti capaci di laurearsi campioni olimpici in questo format. Fra di essi troneggia il nome di Ole Einar Bjørndalen, che non solo è stato l’unico in grado di ripetersi, ma si è persino issato a quota 3 successi, raccolti peraltro in tre decenni differenti, come testimoniato dall’albo d’oro. 1980 – ULLRICH Frank ...

