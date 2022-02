Atletico Madrid vs Getafe: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Atletico Madrid cercherà di tornare a vincere nella Liga quando accoglierà il Getafe al Wanda Metropolitano sabato 12 febbraio sera. La squadra di Diego Simeone entrerà in gara dopo la sconfitta per 4-2 contro il Barcellona lo scorso fine settimana, mentre il Getafe ha registrato una vittoria per 3-0 sul Levante per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio di Atletico Madrid vs Getafe è previsto alle 21 Anteprima della partita Atletico Madrid vs Getafe: a che punto sono le due squadre? Atletico Madrid L’Atletico è uscito dalle prime quattro lo scorso fine settimana con una sconfitta per 4-2 a Barcellona, e sarebbe giusto dire ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’cercherà di tornare a vincere nella Liga quando accoglierà ilal Wanda Metropolitano sabato 12 febbraio sera. La squadra di Diego Simeone entrerà in gara dopo la sconfitta per 4-2 contro il Barcellona lo scorso fine settimana, mentre ilha registrato una vittoria per 3-0 sul Levante per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?L’è uscito dalle prime quattro lo scorso fine settimana con una sconfitta per 4-2 a Barcellona, e sarebbe giusto dire ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid SONDAGGIO - Milan e il caso Kessié: secondo te come va a finire? Ma anche all'estero sono diversi i club a essersi fatti avanti più o meno concretamente, dal Barcellona all'Atletico Madrid fino al Tottenham di Antonio Conte . Secondo te come finirà il caso Kessié? ...

Atletico Madrid, Simeone: 'Se Joao Felix sa qual è il nostro problema ce lo faccia sapere' 'Sappiamo cosa serve, ma preferisco non parlarne'. Così Joao Felix era intervenuto qualche giorno fa riguardo ai problemi dell' Atletico Madrid , aggiungendo che 'ci sono molte ragioni, non posso dirne una...'. Diego Simeone ha risposto a queste dichiarazioni durante una conferenza stampa: 'Se Joao ha chiaro il problema ...

UFFICIALE: Atletico Madrid, blindato il figlio del Cholo Giuliano Simeone. Rinnovo fino al 2025 TUTTO mercato WEB Simeone replica a Joao Felix: "Ci spieghi lui qual è il nostro problema..." Il tecnico dell'Atletico Madrid ha parlato in conferenza alla vigilia della partita contro il Getafe. Il giocatore dei Colchoneros in una intervista al Guardian aveva detto: "Sappiamo quale sono i ...

Morata nel mirino di un altro club spagnolo Sport - Commenta per primo Si fa sempre più vicina l'idea di un ritorno di Álvaro Morata in Liga. Secondo fonti spagnole, il Siviglia ha iniziato i primi contatti con l' Atlético Madrid per un ...

