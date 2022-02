Anzio | ‘Sono un corriere e devo consegnarle un pacco’ | ma è un truffa 82enne cade nel ‘tranello’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L’ha contattata al telefono, le ha detto di essere une le ha spiegato che sarebbe arrivato a casa sua perun computer portatile che aveva acquistato online la figlia. La consegna e, quindi, il pagamento per saldare il corrispettivo. Una vicenda che sembra ‘quasi’ normale, se non fosse che si tratta di una, l’ennesima ai danni di un’anziana. Questa volta è successo ade la vittima è una signora di 82 anni di Lavinio-Lido di Enea. Leggi anche:un anziano e si fa consegnare 2500 €: individuato 22enneadLa donna è cascata in quella trappola. Ha ritirato il pacco dal sedicente, poi non avendo la somma contante richiesta a titolo di pagamento ha consegnato una busta con tutti gli oggetti in ...