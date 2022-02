“Ancora lui, sono sicuro”. Ida Platano, fuori tutta la verità: la bomba sganciata dall’ex UeD (Di venerdì 11 febbraio 2022) Marcello Messina è stato protagonista a Uomini e Donne per la frequentazione con Ida Platano. La storia tra i due è naufragata, lui è andato via dal programma e ha trovato l’amore con Viviana, lei invece è rimasta nello studio del programma condotto da Maria De Filippi. Il percorso di Marcello Messina è segnato quindi dalla burrascosa rottura con Ida Platano e dalle accuse ricevute in studio, in particolare modo da Armando Incarnato. L’ex cavaliere ne ha parlato con il magazine del programma e ha fatto anche il punto sulla relazione con Viviana. “La relazione con Viviana prosegue, è una crescita continua, e come tutte le crescite alterniamo giorni di picco positivo a giorni di grandi discussioni. Attualmente non viviamo insieme, ma è come se stessimo provando: passiamo almeno cinque giorni alla settimana nella stessa casa. Potrebbero esserci ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Marcello Messina è stato protagonista a Uomini e Donne per la frequentazione con Ida. La storia tra i due è naufragata, lui è andato via dal programma e ha trovato l’amore con Viviana, lei invece è rimasta nello studio del programma condotto da Maria De Filippi. Il percorso di Marcello Messina è segnato quindi dalla burrascosa rottura con Idae dalle accuse ricevute in studio, in particolare modo da Armando Incarnato. L’ex cavaliere ne ha parlato con il magazine del programma e ha fatto anche il punto sulla relazione con Viviana. “La relazione con Viviana prosegue, è una crescita continua, e come tutte le crescite alterniamo giorni di picco positivo a giorni di grandi discussioni. Attualmente non viviamo insieme, ma è come se stessimo provando: passiamo almeno cinque giorni alla settimana nella stessa casa. Potrebbero esserci ...

