Wolff e il budget cap | ' Anche nel Super Bowl vincono in tanti Sarà un bene per la F1'

Advertising

Gazzetta_it : #F1, Wolff e il budget cap nel Mondiale: “Sarà un bene, anche il Super Bowl non viene vinto sempre dalla stessa squ… -

Ultime Notizie dalla rete : Wolff budget

La Gazzetta dello Sport

Equilibrio. Che nello sport è sinonimo di spettacolo. Questa la ratio con la quale nella Formula 1 è stato inserito ilCap . Per Toto, team principal della Mercedes F1, un passo avanti per lo sport. 'Credo che questo sia un bene per la disciplina. Nemmeno il Super Bowl viene vinto sempre dalla stessa ..." Penso che tutto si restringerà perché tutti abbiamo lo stesso limite di- ha detto Totoa Motorsport - total - A causa degli investimenti che hanno fatto in passato, non cancellerei un ...With steadily declining enrollment, Faribault Public Schools officials face millions of dollars in budget shortfalls over the next several years.Red Bull team boss Christian Horner has shelled out for a Mercedes F1 factory tour ahead of the 2022 season. With Lewis Hamilton set to return after breaking his lengthy silence, it could be another ...