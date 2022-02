Truffa per ottenere finanziamenti Covid: 10 arresti. Con i soldi ottenuti anche vacanze in barca in Sardegna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con i finanziamenti Covid dallo Stato – ottenuti esibendo documenti falsi, gonfiando i bilanci di società create ad hoc e Truffando le aziende da cui acquistavano mascherine e altri presidi di sicurezza – potevano permettersi anche vacanze su un fuori bordo da 15 metri del valore di oltre 300mila euro, ormeggiato al porto di Olbia. Si è estesa anche in Sardegna l’indagine del Comando provinciale della Guardia di finanza di Asti che ha portato all’arresto di 10 persone, 14 indagati e al sequestro di conti correnti e beni vari, per una frode di oltre 20 milioni di euro. I finanzieri hanno sequestrato tre imbarcazioni appartenenti a uno degli indagati: si tratta di due gommoni e uno yacht di 15 metri, con tre motori fuori bordo da 450kw, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con idallo Stato –esibendo documenti falsi, gonfiando i bilanci di società create ad hoc endo le aziende da cui acquistavano mascherine e altri presidi di sicurezza – potevano permettersisu un fuori bordo da 15 metri del valore di oltre 300mila euro, ormeggiato al porto di Olbia. Si è estesainl’indagine del Comando provinciale della Guardia di finanza di Asti che ha portato all’arresto di 10 persone, 14 indagati e al sequestro di conti correnti e beni vari, per una frode di oltre 20 milioni di euro. I finanzieri hanno sequestrato tre imzioni appartenenti a uno degli indagati: si tratta di due gommoni e uno yacht di 15 metri, con tre motori fuori bordo da 450kw, ...

