Treno deragliato a Pioltello | un patteggiamento a 4 anni

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima sentenza nel processo per il disastro ferroviario di, nel Milanese, nel quale il 25 gennaio 2018 in seguito al deragliamento del regionale Cremona - Milano Porta Garibaldi morirono 3 ...

Prima sentenza nel processo per il disastro ferroviario di Pioltello, nel Milanese, nel quale il 25 gennaio 2018 in seguito al deragliamento del regionale Cremona - Milano Porta Garibaldi morirono 3 ...Sono state respinte quasi tutte le richieste di essere parte civile presentate da associazioni e sindacati al processo che è ripreso oggi a Milano per il disastro ferroviario di Pioltello (Milano) in ...(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Prima sentenza nel processo per il disastro ferroviario di Pioltello, nel Milanese, nel quale il 25 gennaio 2018 in seguito al deragliamento del regionale Cremona-Milano ...Treno deragliato a Pioltello: è arrivato il primo patteggiamento nell’inchiesta relativa al disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018, dove morirono 3 persone ed un centinaio rimasero ...