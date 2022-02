Taranto: con le fototrappole quasi 1400 multe Kyma Ambiente (Di giovedì 10 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Kyma Ambiente: All’indomani dell’accordo di programma firmato dalla Regione Puglia con le forze dell’ordine e gli organi tecnici ambientali, che sancisce nuove risorse per il contrasto alle attività illecite in materia di gestione di rifiuti, arriva la notizia delle quasi 1.400 multe scattate da foto e videotrappole di Kyma Ambiente. I dispositivi per il controllo del territorio comunale di Taranto, circa 60, rappresentano un presidio di sicurezza che, di fatto, ha creato benefici anche in termini numerici. E non si tratta solo delle sanzioni notificate, in collaborazione con la Polizia Locale, che ammontano a circa 130mila euro, di cui «circa il 40% è stato già pagato» fa sapere il presidente di Kyma ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 10 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: All’indomani dell’accordo di programma firmato dalla Regione Puglia con le forze dell’ordine e gli organi tecnici ambientali, che sancisce nuove risorse per il contrasto alle attività illecite in materia di gestione di rifiuti, arriva la notizia delle1.400scattate da foto e videotrappole di. I dispositivi per il controllo del territorio comunale di, circa 60, rappresentano un presidio di sicurezza che, di fatto, ha creato benefici anche in termini numerici. E non si tratta solo delle sanzioni notificate, in collaborazione con la Polizia Locale, che ammontano a circa 130mila euro, di cui «circa il 40% è stato già pagato» fa sapere il presidente di...

Taranto - CONTRASTO AI REATI AMBIENTALI: KYMA AMBIENTE IN PRIMA LINEA

...di Taranto, circa 60, rappresentano un presidio di sicurezza che, di fatto, ha creato benefici anche in termini numerici. E non si tratta solo delle sanzioni notificate, in collaborazione con la ...

BRINDISI: INAUGURATO 'AIR&PORT LINK'

...diretti al porto e all'aeroporto trovano una navetta elettrica o a metano da 65 posti con partenze ... ad un prezzo a partire da 4,10 euro da Taranto è di un'ora e 45 minuti, a partire da 6,30 euro ...

