Sileri: "Non c'è ragione per prorogare stato di emergenza" (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Osservando i numeri odierni e il trend delle ultime settimane non vi è ragione per mantenere lo stato emergenza" oltre il 31 marzo.

giantico : RT @stopcensura2020: Sileri denunciato al Tribunale di Roma per incitamento all’odio contro i non vaccinati - SkyTG24 : #Covid19, Sileri: 'Con questo trend, non c'è ragione per prorogare lo stato d'emergenza' - orizzontescuola : Sileri: “Non c’è ragione per prorogare stato di emergenza” - ZenecaAstro : RT @animadellafesta: @Adnkronos Sileri: 'Non c'è ragione per mantenermi'. - animadellafesta : @Adnkronos Sileri: 'Non c'è ragione per mantenermi'. -