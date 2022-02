Schiaffi e calci ad Agenti della Municipale: aggressione choc a Napoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Agenti di Polizia Municipale aggrediti a Napoli durante un controllo nella zona ospedaliera. Gli uomini della unità operativa di Scampia, in un’area di parcheggio orario hanno proceduto ad una verbalizzazione per un passo carraio scaduto e non rinnovato. La titolare ha allertato telefonicamente i figli che, giunti a bordo di un’auto, hanno minacciato prima e poi aggredito con Schiaffi e calci gli Agenti che in quel momento stavano operando e si sono, poi, allontanati cercando di far perdere le tracce. Gli Agenti feriti hanno dato quindi l’allarme via radio e sono stati raggiunti da colleghi che si trovavano nelle prossimità della zona ospedaliera: si sono messi alla ricerca ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi Poliziaaggrediti adurante un controllo nella zona ospedaliera. Gli uominiunità operativa di Scampia, in un’area di parcheggio orario hanno proceduto ad una verbalizzazione per un passo carraio scaduto e non rinnovato. La titolare ha allertato telefonicamente i figli che, giunti a bordo di un’auto, hanno minacciato prima e poi aggredito congliche in quel momento stavano operando e si sono, poi, allontanati cercando di far perdere le tracce. Gliferiti hanno dato quindi l’allarme via radio e sono stati raggiunti da colleghi che si trovavano nelle prossimitàzona ospedaliera: si sono messi alla ricerca ...

