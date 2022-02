Scandalo doping nel pattinaggio russo, la superstar Valieva positiva (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Uno Scandalo doping è prossimo abbattersi sul pattinaggio di figura russo. La superstar Kamila Valieva, 15 anni, pochi giorni fa entrata nella storia per essere stata la prima ad eseguire un salto quadruplo ai Giochi olimpici, sarebbe stata trovata positiva ad una sostanza vietata dal Codice mondiale antidoping ma che potrebbe essere anche stata assunta sotto prescrizione medica. Secondo il sito russo RbcSport.ru, la Valieva sarebbe stata trovata positiva alla trimetazidina, agente metabolico che aiuta a prevenire gli attacchi di angina e cura le vertigini. La trimetazidina è una sostanza vietata dal 2015 ed è stata classificata come modulatore cardiometabolico nel 2021 e viene considerato un ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Unoè prossimo abbattersi suldi figura. LaKamila, 15 anni, pochi giorni fa entrata nella storia per essere stata la prima ad eseguire un salto quadruplo ai Giochi olimpici, sarebbe stata trovataad una sostanza vietata dal Codice mondiale antima che potrebbe essere anche stata assunta sotto prescrizione medica. Secondo il sitoRbcSport.ru, lasarebbe stata trovataalla trimetazidina, agente metabolico che aiuta a prevenire gli attacchi di angina e cura le vertigini. La trimetazidina è una sostanza vietata dal 2015 ed è stata classificata come modulatore cardiometabolico nel 2021 e viene considerato un ...

I GIOCHI OLIMPICI DELLA DISCORDIA, TRA PANDEMIA E BOICOTTAGGI ... senza bandiera nazionale e senza inno, perché il Paese è ancora escluso a causa del recente scandalo di doping. Ma non solo Putin, anche il presidente egiziano Al Sisi o il principe ereditario dell'...

Olimpiadi invernali, la propaganda del regime di Pechino: il braciere acceso da un'atleta uigura I diplomatici russi, che non avrebbero dovuto essere presenti a causa delle sanzioni internazionali per lo scandalo del doping di stato, erano invece allo Stadio Nazionale perché invitati dalle ...

