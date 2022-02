Rolling Realms | la recensione

(Di giovedì 10 febbraio 2022)– Un gioco nato per caso; per colmare quell’enorme vuoto che la prima quarantena da Coronavirus ha causato. La fortuna ed il genio di Jamey Stegmaier hanno fatto il resto. Dopo un’incessante richiesta da parte dei fan della casa editrice,ha fisicamente visto la luce anche per noi giocatori. Oggi, quindi, siamo qui a godercelo e a parlarne.è un roll&write per 1-6 giocatori, della durata di circa 30 minuti ed adatto dai 14 anni in su. Edito, ovviamente, dalla Stonemaier Games, è qui in Italia grazie alla mitica Ghenos Games!– Ambientazione & Ispirazione I “regni” di cui parla il titolo, non sono altro che tutti i giochi della Stonemaier Games pubblicati finora. Già qui ...

In Rolling Realms, i giocatori competono per ottenere il maggior numero di stelle in una serie di minigame giocati su tre round. Si tratta di un gioco da tavolo roll - ...... il nostro compito sarà riportare un libro apparentemente dimenticato da secoli in Transilvania, su inaspettata richiesta del Conte in persona! Ghenos Game presenterà invece Rolling Realms, creato ...