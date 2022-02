Rincari, allarme di Federcasalinghe: Aiuti alle famiglie, no a finanziamenti a chi spinge l’inflazione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cresce l’allarme delle famiglie per l’aumento indiscriminato del costo della vita. A sottolinearlo Federcasalinghe, che da una verifica basata su 5 grandi aree urbane – Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo -ha certificato l’impennata dell’inflazione. I dati dimostrano che i beni primari, quelli di cui le responsabili di casa non possono fare a meno, incidono notevolmente sul budget familiare. Media fra 5 aree urbane: pane 16%, pasta 500 gr 22%, carne (fettine) 21%, frutta di stagione e verdura 14%, servizi 20%, bar e ristoranti 12%, bollette luce e gas 40%. “Mi domando – dichiara Federica Gasparrini , presidente Federcasalinghe – come potranno le famiglie a reddito fisso, sopportare questa spinta inflazionistica irrazionale ed ingiustificata. Federcasalinghe suona un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cresce l’delleper l’aumento indiscriminato del costo della vita. A sottolinearlo, che da una verifica basata su 5 grandi aree urbane – Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo -ha certificato l’impennata del. I dati dimostrano che i beni primari, quelli di cui le responsabili di casa non possono fare a meno, incidono notevolmente sul budget familiare. Media fra 5 aree urbane: pane 16%, pasta 500 gr 22%, carne (fettine) 21%, frutta di stagione e verdura 14%, servizi 20%, bar e ristoranti 12%, bollette luce e gas 40%. “Mi domando – dichiara Federica Gasparrini , presidente– come potranno lea reddito fisso, sopportare questa spinta inflazionistica irrazionale ed ingiustificata.suona un ...

