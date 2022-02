Renzi accusa ancora i pm di Open, e va allo scontro con l’Anm (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le denunce e le accuse di Matteo Renzi ai tre pubblici ministeri che hanno condotto le indagini sulla fondazione Open portano alla naturale reazione della magistratura. «Le parole del senatore della Repubblica travalicano i confini della legittima critica – osserva l’Associazione nazionale magistrati – e mirano a delegittimare agli occhi della pubblica opinione i magistrati che si occupano del procedimento a suo carico». Nella lunga nota dell’Anm c’è una una convinta difesa dei tre colleghi Creazzo, Turco e Nastasi: «Hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le denunce e le accuse di Matteoai tre pubblici ministeri che hanno condotto le indagini sulla fondazioneportano alla naturale reazione della magistratura. «Le parole del senatore della Repubblica travalicano i confini della legittima critica – osserva l’Associazione nazionale magistrati – e mirano a delegittimare agli occhi della pubblica opinione i magistrati che si occupano del procedimento a suo carico». Nella lunga nota delc’è una una convinta difesa dei tre colleghi Creazzo, Turco e Nastasi: «Hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

