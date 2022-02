Pechino 2022, skeleton femminile in tv oggi: orario e diretta streaming heat 1 e 2 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tutto pronto per prima e seconda heat della gara di skeleton femminile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’Italia torna sul budello dello Yanqing National Sliding Centre e si affida a Valentina Margaglio, bronzo mondiale in carica, per avvicinarsi al podio e tenere vive le speranze in vista delle ultime due run che assegneranno le medaglie. L’appuntamento con la prima heat è per le ore 2.30 italiane di venerdì 11 febbraio, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 4.00 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA GARA Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tutto pronto per prima e secondadella gara diai Giochi Olimpici invernali di. L’Italia torna sul budello dello Yanqing National Sliding Centre e si affida a Valentina Margaglio, bronzo mondiale in carica, per avvicinarsi al podio e tenere vive le speranze in vista delle ultime due run che assegneranno le medaglie. L’appuntamento con la primaè per le ore 2.30 italiane di venerdì 11 febbraio, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 4.00 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire la gara intv e. SEGUI IL LIVE DELLA GARA: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO...

Advertising

Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | La star del pattinaggio artistico russo Kamila Valieva, 15enne, è risultata positiva alla trimetazid… - News24_it : In gara anche Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia - fisco24_info : Pechino: Brignone in Super G, 'sarà una gara tosta': In gara anche Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsagl… -