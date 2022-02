Omicidio Cerciello, pg: “Ucciso in 20 secondi con 11 coltellate” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – La vicenda che ha portato all’Omicidio di Mario Cerciello Rega “si consuma in 15/20 minuti, ma il delitto in 20 secondi. Sono 11 fendenti in 15/20 secondi con un coltello da 18 centimetri”. Lo ha detto il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano nella sua requisitoria davanti ai giudici della corte d’Assise d’Appello di Roma al processo per l’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Ucciso il 26 luglio 2019 davanti ad un hotel in zona Prati, nella Capitale. “Cerciello Rega a Roma quella tragica sera fu chiamato dai colleghi perché era uno dei più esperti nella repressione della criminalità, individuava i soggetti ed eseguiva gli arresti, chiamano la pattuglia in borghese Cerciello-Varriale. Ma soprattutto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – La vicenda che ha portato all’di MarioRega “si consuma in 15/20 minuti, ma il delitto in 20. Sono 11 fendenti in 15/20con un coltello da 18 centimetri”. Lo ha detto il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano nella sua requisitoria davanti ai giudici della corte d’Assise d’Appello di Roma al processo per l’del vicebrigadiere dei carabinieriil 26 luglio 2019 davanti ad un hotel in zona Prati, nella Capitale. “Rega a Roma quella tragica sera fu chiamato dai colleghi perché era uno dei più esperti nella repressione della criminalità, individuava i soggetti ed eseguiva gli arresti, chiamano la pattuglia in borghese-Varriale. Ma soprattutto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La chat shock: 'Fategli fare la fine di Cucchi'. Le frasi intercettate contro i due ragazzi americani accusati dell… - fattoquotidiano : Alcuni carabinieri sui 2 arrestati per l’omicidio Cerciello Rega: “Squagliateli nell’acido”, “Finiteli come Cucchi”… - telodogratis : Omicidio Cerciello, pg: “Ucciso in 20 secondi con 11 coltellate” - ferociouspie : Ma il disonore son le mascherine rosa. «Ammazzateli di botte… fategli fare la fine di Cucchi…», le chat shock tra i… - silvanapanigall : RT @FabioMontale: Le chat dei #carabinieri raccontano la violenza durante l’arresto dei due americani. «Squagliateli nell'acido», «ammazzat… -