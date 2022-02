Mps | Unicredit tornerà? Intanto i tempi per l’addio dello Stato si allungano

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Avanti, adagio. Luigi Lovaglio, nuovo amministratore del Monte dei Paschi dopo il passo indietro, non senza strascichi, forse anche legali, di Guido Bastianini, ha messo le mani sulla cloche della banca più antica del mondo solo da pochi giorni, ma già è possibile provare a tracciare una rotta sul futuro dell’istituto toscano. Nei giorni in cui tra il Tesoro azionista al 64% e il manager che ha riportato in utile Mps (310 milioni nel 2021, dopo la maxi-perdita da 1,6 miliardi del 2020) si consumava lo strappo, frutto di unastica per il disimpegnoe di un piano industriale non sempre condiviso, ma anche di frizioni sulla gestione dei costi, la Borsa già festeggiava la staffetta al vertice di Rocca Salimbeni, con il titolo mantenutosi anche oggi (+1,2%) in territorio positivo. Segno che forse una discontinuità non solo ...