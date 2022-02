Matteo Lepore | «Anche noi sindaci chiediamo aiuto per far fronte al caro bollette»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il sindaco della città metropolitana di Bologna è stato tra i primi ad aderire alla manifestazione contro i rincari partita da Cento, che oggi vedrà molti comuni italiani spegnere le luci dei propri monumenti per mezz’ora. L'aumento del costo dell'energia colpisce direttamente i cittadini in bolletta, ma potrebbecolpirlinella diminuzione dei servizi

... nate dagli incontri del 2015 con l'allora sindaco Virginio Merola e l'assessore alle Relazioni internazionali,. All'incontro era presente anche il consigliere comunale Detjon Begaj.Commenta così il sindaco di Bolognal'intervento della polizia che ha portato all'identificazione dei due minorenni responsabili del pestaggio di via Montegrappa, ora in comunità, e di ...Oggi i centri storici di molte città e paesi italiani per qualche minuto saranno più bui. Scatterà alle 20, infatti, una protesta contro il calo bollette, ideata da Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, ...Emergenza bollette, Lepore e lo sciopero delle luci: "Non contro il governo, ma ci deve aiutare" di Silvia Bignami. Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Il sindaco di Bologna: "Rincari e cantieri del ...