L’Italia continua a tremare | altre due scosse di terremoto nella zona | “Verifiche in corso”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La terra trema ancora in Emilia Romagna, dove alle 19:55 di mercoledì 9 febbraio è stata registrata una scossa di magnitudo 4, con epicentro a Bagnolo in Piano (in provincia di Reggio Emilia), a 7 chilometri di profondità. Alle 21 l’Ingv ha segnalato una seconda scossa di magnitudo 4.3, con epicentro a Correggio, sempre in provincia di Reggio Emilia, questa volta a 6 chilometri di profondità.disi sono verificatenotte. Secondo i dati dell’Ingv, la prima, di magnitudo 2.32, è stata registrata alle 23.26, la seconda di magnitudo 2.43, alle 4.02, e l’ultima, di magnitudo 2.0, alle 4.48.in Emilia Romagna, duenotte “Dalleeffettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento ...