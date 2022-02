La Juventus sfida l’Inter per Ginter (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dalla Spagna arrivano conferme sull’Interesse di Juventus e Inter per Ginter. Andrà in scadenza con il Monchengladbach a fine stagione Il prossimo 30 Giugno scadrà il contratto di Matthias Ginter con il Borussia Monchengladbach. Il difensore tedesco non ha intenzione di rinnovare e dunque sarà libero di firmare per chiunque voglia. Secondo i colleghi spagnoli L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dalla Spagna arrivano conferme sulesse die Inter per. Andrà in scadenza con il Monchengladbach a fine stagione Il prossimo 30 Giugno scadrà il contratto di Matthiascon il Borussia Monchengladbach. Il difensore tedesco non ha intenzione di rinnovare e dunque sarà libero di firmare per chiunque voglia. Secondo i colleghi spagnoli L'articolo

Advertising

juventusfc : Occhi su #JuveSassuolo ???? Biglietti ancora disponibili per la sfida di #CoppaItaliaFrecciarossa ??… - JuventusFCYouth : #Under19 | Allenamento con vista sulla Fiorentina ?? ?? - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS LESIONE AL POLPACCIO SINISTRO PER GIORGIO CHIELLINI Salta anche la sfida in Champions contro il… - Calcio24newsit : #CoppaItaliaFrecciaRossa #Juventus I giocatori convocati per la sfida di questa sera contro #Sassuolo Fonte Foto:… - TheAshTags : RT @JuventusFCYouth: #Under19 | Allenamento con vista sulla Fiorentina ?? ?? -